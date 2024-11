Luana Piovani entra em campanha por taxação de bilionários: 'Justo'

Luana Piovani, 48, defendeu a taxação de bilionários em vídeo publicado no Instagram. A apresentadora afirmou que a cúpula do G20 deve ser um momento em que o tema seja pautado. O evento reúne líderes das 20 maiores economias do globo nesta semana no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Luana Piovani falou do tema ao contar sobre prêmio acumulado em loteria. "Estou aqui numa reunião aqui com as minhas amigas e acabou de rolar o papo de que uma delas jogou na loteria e o prêmio são 123 milhões de euros. E aí isso me despertou que eu ainda não havia feito esse vídeo para dividir com vocês uma coisa superimportante."

Ela afirmou que a cúpula do G20 é o momento para falar de taxação de bilionários. "É superimportante que a gente como sociedade civil exija que dentro do G20 que vai acontecer agora no Brasil esteja na pauta a taxação de bilionários."