Delma revê Vilma e é convidada para 'selar amizade': 'Torci para ela sair'

A ex-BBB deixou claro que "não tem nada" contra Vilma e ainda a convidou ao vivo para tomar uma "breja" juntas.

Minutos depois, Vilma fez uma entrada ao vivo no programa e disse que estava pronta para as duas "se abraçarem e deixarem tudo para lá". "Desejo tudo de bom pra ela. Torci para ela sair, mas tô satisfeita de ver ela aí feliz. Ela queria muito ir embora e eu ajudei", disse. "Seja bem-vinda".

Aproveito para convidá-la para vir a Maricá tomar café comigo (…) Pra selar nossa amizade, vai ter um cafezinho lá em Maricá, e depois vamos pra orla tomar uma cerveja Vilma

