Modelo que faz maratonas sexuais com jovens é proibida de ir à Austrália

A influenciadora ganhou fama durante suas viagens à Austrália. Ela convidava jovens australianos para fazer sexo com ela, desde que eles a permitissem filmar o momento para que ela pudesse vender os registros na plataforma.

Em uma recente entrevista ao jornal MetroUK, Blue contou que tem preferência por rapazes jovens, que tenham recém-completado 18 anos. "Se estamos dizendo que 18 anos é muito jovem para consentimento, então eles precisam mudar a lei. Se a lei é 18 anos, eu vou cumpri-la".

O Daily Mail noticiou que a ida prévia de Blue à Austrália para suas práticas sexuais chamou atenção do Departamento de Assuntos Internos do governo australiano. Tony Burke, ministro loca, explicou a situação. "O sistema de visto australiano tem regras. Se você não quer respeitá-las, o seu visto não se aplica".

Além disso, as autoridades australianas explicaram que aplicaram seu direito de "recusar e cancelar vistos para qualquer pessoa que tente incitar a discórdia na Austrália". Eles não deram maiores detalhes.

Blue, que participou do programa do apresentador inglês GK Barry, celebrou a maratona sexual com "jovens de 18 anos" "Eu amei. Eles amaram. E me fizeram rica".

Bonnie Blue conta atualmente com mais de 140 mil seguidores no Instagram. Segundo o jornal britânico Daily Star, a britânica fará parte do elenco da próxima edição do reality show inglês 'I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!'.