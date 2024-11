Flor revela nova estratégia: 'Vou me aliar a quem preciso para me salvar'

A apresentadora também disse que, a partir de então, não faria mais parte de grupos. "Vou me aliar a quem eu preciso para me salvar", disse. "Me aliei sim, pra me salvar. Quero e preciso me salvar. E tô jogando limpo com você, honestamente, sem jogo sujo".

Em seguida, Flor disse que não irá perdoar Sidney. "O Sidney eu não perdoo. Eu gosto dele, não tô com ódio dele, mas dentro do jogo, por muito pouco e podia ter saído", disse, lembrando da formação da roça.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

