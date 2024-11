Balanço A Fazenda: Brigas sobre medicação e saúde mental são tema da semana

Discussão sobre saúde mental

No final de semana, enquanto protagonizavam alguns bate-bocas, Zé Love falou que por usar CBD para a ansiedade, um medicamento extraído da cannabis, Sacha estava "noiado" dentro do jogo. Já o ator disse que o ex-jogador "só não o matou porque estava sedado, tomando seis remédios" e que seu lugar era em um "manicômio".

Devido ao teor das acusações os peões foram advertidos pela produção para evitarem falar do assunto em brigas. Durante a roça, Zé Love voltou no tema e teve a atenção chamada por Galisteu. "Eu sofro disso há tantos anos, eu tomo remédio controlado. Eu não tô nem aí se quiser me multar ou falar o que de mim. Eu não tomo sete remédios pra estar em manicômio, não. Eu tomo porque eu preciso."

Votação

Apesar de tentarem colocar em práticas suas estratégias para a roça, os peões foram surpreendidos com o Poder do Lampião. Juninho entregou para Sidney o poder de trocar todos os peões da baia. O ator então escolheu Flor, Albert, Gui e Zé Love.

Com a mudança, Sacha o mais votado da casa puxou a apresentadora para o 3º banquinho. Zé Love foi indicado pela Fazendeira Luana e Gui foi quem sobrou no Resta Um.