Corpo de Liam Payne chega a Londres para velório do astro; saiba detalhes

O corpo de Liam Payne chegou ao Reino Unido na manhã desta quinta-feira (7).

O que aconteceu

Geoff Payne, pai do cantor, pousou no aeroporto de Londres às 7h49 no horário local. Segundo o jornal The Mirror, o voo que transportou o corpo de Liam de volta para casa foi um dos mais rastreados no mundo, enquanto fãs monitoravam a aeronave online.

O corpo de Liam passou mais de 20 dias na Argentina até ser repatriado. O ex-integrante do One Direction morreu no dia 16 de outubro, após uma trágica queda do terceiro andar de um hotel.