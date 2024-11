Val Marchiori elogia Mara Maravilha e alfineta Xuxa: 'Acabadinha'

Val Marchiori, 50, fez comentários ácidos sobre a aparência de Xuxa Meneghel, 61, ao entrevistar Mara Maravilha, 56.

O que aconteceu

A socialite afirmou considerar que Mara envelheceu melhor que as demais apresentadoras infantis de sua geração, como Xuxa e Angélica. "Vou ser sincera: da sua época, [entre] você, Xuxa, Angélica, a mais bonita hoje é você. A Xuxa está aí, mas está acabadinha. Mas tudo bem, adoro ela", disparou, em seu podcast Hello, Val (YouTube).

Em seguida, as duas criticaram o visual de Angélica e sugeriram que a esposa de Luciano Huck contrate um consultor de estilo. "Ela tinha que dar um up no personal stylist dela", opinou Mara. "Mas sempre foi ruim, nunca foi bom", concordou Val.