Aos gritos, Babi chama Sacha de agressor e PlayPlus corta câmera

Você não empurrou a Fernanda? Então eu posso encostar em você também. Você empurrou e não foi expulso.

Sacha disse que queria passar e Luana orientou ele a pedir licença.

Durante a cena, o sinal do PlayPlus foi cortado por duas vezes e direcionada as vacas no pasto. Depois, quando voltou, já mostrou Babi na cozinha e Sacha na área externa.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Flor Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Sacha Antonio Chahestian/Record

0:00 / 0:00

LIVES