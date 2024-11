Albert detona Sidney em A Fazenda 16: 'Me apunhalou pelas costas'

Durante a tarde de quarta-feira (7), Albert desabafou com Flor na casa da árvore de A Fazenda 16 (Record) e criticou Sidney.

O que aconteceu

O peão começou criticando a forma como Zé Love o trata. "Comigo é o tiozinho que corta cabelo, que cozinha, refrigerante. Não. Acho que ele tá confundindo a minha pessoa."

Na sequência, criticou Sidney tê-lo colocado na Baia com o poder do lampião na formação da sétima roça. "Com o Sidney, eu fui verdade e ele me apunhalou pelas costas. Antes da roça eu tava abrindo meu jogo. Ele falou: posso entrar? Falei: você sempre é bem vindo."