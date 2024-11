A Fazenda 16: Novo fazendeiro será decidido com 'clássico futebolístico'

Além de bolas de futebol, eles lidarão com bolas de vôlei, basquete e outros esportes. O local do chute —na zona de ataque, meio-campo ou defesa— também pode interferir no resultado final.

O objetivo do desafio desta noite será somar o máximo de pontos. Quem vencer, será o Fazendeiro da semana.

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Flor Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Sacha Antonio Chahestian/Record

LIVES