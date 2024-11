⁠Novo personagem será grande aliado de Mavi e Luma em 'Mania de Você'

Irmão de criação de Diana (Vanessa Bueno) em "Mania de Você" (Globo), Volney (Paulo Rocha) se tornará aliado de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira).

O que vai acontecer

Mau-caráter, o novo personagem se hospedará na casa da irmã e se aproximará de Mavi. Rapidamente, o rapaz ganhará a confiança do empresário, que contará com a ajuda de Volney para acabar com a reputação de Viola (Gabz).