Quem é Volney? Irmão de Diana vai destruir Viola em 'Mania de Você'

Volney entra definitivamente em "Mania de Você" (Globo) no capítulo desta terça-feira (5). O personagem, vivido pelo ator português Paulo Rocha, será um irmão de criação de Diana (Vanessa Bueno) e se envolverá em algumas polêmicas na trama.

Entenda quem é Volney e o que ele fará

Volney chega na casa de Diana para o desgosto de Hugo (Danilo Grangheia). O marido da loira morre de ciúmes do "cunhado" por não terem uma ligação de sangue.

No passado, Volney ajudou Diana a se recuperar do vício em álcool. Quem assumiu isso foi a própria Diana em uma conversa com Fátima (Mariana Santos). Por essas e outras que ela e o rapaz têm uma proximidade intensa.