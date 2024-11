Marido de Sasha x Priscilla: a treta que rachou o mundo ex-gospel

João Lucas e a esposa, Sasha Meneghel, deixaram de seguir Priscilla nas redes sociais.

Entenda a treta

Cantor se viu no centro de uma polêmica com a artista após fãs apontarem semelhanças entre o novo projeto musical de João e a estética de Priscilla. O assunto veio à tona após o músico antecipar imagens do projeto "João Lucas, O Álbum", previsto para ser lançado no dia 13 de novembro.

Climão se intensificou quando o casal João e Sasha deixou de seguir Priscilla no Instagram. João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine e amigo próximo do casal, também fez o mesmo.