Mania de Você hoje (5): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Um novo personagem desembarca em "Mania de Você" (Globo): Volney, que será interpretado por Paulo Rocha. Ele é um irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno). Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (5).

O que vai acontecer

Mavi aceita o pedido de Luma. Diana diz que quer confidenciar algo do seu passado para Fátima. Michele retorna ao Rio de Janeiro e agradece a Viola. Viola quer saber se Michele ouviu falar sobre Mavi em Portugal. Tomás se preocupa com a saúde de Evelyn e leva café para ela. Volney chega na casa de Diana e Hugo. Moema visita Nahum e leva um bolo para ele. Michele volta para o restaurante. Todos querem saber de Cristiano. Cida liga para Luma e, muito nervosa, diz que não quer mais ficar com o pendrive. Rudá ouve Luma falando que vai dar um apartamento para recompensar a amiga.