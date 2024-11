Remoção de câncer e dedicação ao teatro: por onde anda Nair de 'Alma Gêmea'

Em "Alma Gêmea", a atriz interpreta Nair, a enfermeira da clínica de Eduardo (Ângelo Antônio). Antes dessa reexibição, a artista esteve na mesma faixa de programação da Globo, na reprise de Chocolate com Pimenta (2003), novela de sucesso e que lhe rendeu grande reconhecimento do público.

Quando estava passando a reprise de 'Chocolate com Pimenta', parecia que estava passando pela primeira vez, as pessoas vinham falar comigo como se elas estivessem vendo pela primeira vez. Muito engraçado isso, né?! O quanto um trabalho pode perdurar tanto tempo e ficar tão guardado no coração das pessoas. Rosane Gofman, em entrevista à revista Contigo!

Rosane Gofman em 'Chocolate com Pimenta' Imagem: Reprodução/Globo

Em setembro de 2024, Rosane Gofman revelou ter descoberto um câncer. A atriz usou o Instagram para comunicar o diagnóstico e alertar o público. "Quero falar da importância de fazer exames anuais. Descobri um pólipo no útero e foi verificada a malignidade. Era câncer", declarou.

A atriz detalhou o procedimento para retirada do tumor após o diagnóstico precoce. "Graças a Deus era pequeno. Fiquei uma semana internada, fiz a cirurgia, fiz a histerectomia total. Estou bem e não vou precisar fazer mais nada porque era pequenininho e saiu tudo".

Rosane viajava em turnê com o espetáculo "Sempre Soube" quando descobriu a doença. "Estava em Goiânia quando soube [do diagnóstico]. Fiz a apresentação em Goiânia e mais duas em Brasília. Foi lindo, emocionante", contou a artista, que se prepara para estrear nos próximos meses a peça "Moderninha".