Rose Miriam di Matteo desabafa sobre síndrome do ninho vazio: 'Ainda sofro'

Rose Miriam di Matteo, 61, fez um desabafo a respeito da saudade dos filhos - João Augusto Liberato, 22, e as gêmeas Marina e Sofia Liberato, 20.

O que aconteceu

A médica compartilhou uma foto em que aparece ao lado dos três, ainda crianças, e do pai deles, Gugu Liberato (1959-2019). "Quando abri o aplicativo do Instagram, me deparei com essa fotografia. Que alegria encheu o meu coração ao ver!", declarou, no Instagram.

Rose admitiu sentir falta do tempo em que os herdeiros ainda eram crianças. "Saudades dessa época. As crianças ainda eram pequenas e viviam debaixo das minhas asas. Agora elas cresceram, e cada qual vive a sua própria vida."