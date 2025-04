Sabrina Sato terá reality de amor e treta no Globoplay; veja participantes

Sabrina Sato, 44, será apresentadora do reality show Minha Mãe com seu Pai. A nova atração do Globoplay estreia no próximo dia 30 de abril e promete entreter os fãs de programas de confinamento com tretas, romances, constrangimentos e muitas risadas. Splash teve acesso à lista de 12 participantes e revela com exclusividade para você.

O que aconteceu

O reality show Minha Mãe com seu Pai segue o formato da ITV Studios, que faz sucesso em diversos países. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos em três etapas. As duas primeiras, respectivamente nos dias 30 de abril e 7 de maio, com quatro episódios cada. Já os dois capítulos finais vão ao ar no dia 14 de maio.

A proposta é mostrar encontros e dinâmicas que prometem trazer à tona as habilidades de paquera dos participantes. Porém, eles nem imaginam que sofrerão interferências diretas feitas por seus filhos —que também estão confinados e, de forma secreta, impactarão o desenrolar dos encontros e desencontros.