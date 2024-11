'Nojo', 'pior coisa': o que dizem as mulheres arrependidas de posar nuas

A ex-assistente de palco do apresentador Gugu Liberato posou para a Playboy em 1997. Durante participação em um podcast, ela, que se converteu ao cristianismo, garante ter se arrependido do episódio. "Me arrependo, sim, quando me converti, mas, principalmente agora. Envergonhada. Senhor, eu me envergonho, me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, que eu achava, até então, e muitas pessoas pensam assim, que não tinha mal nenhum", declarou.

Alessandra Scatena diz que pediu perdão a Deus e acredita que foi perdoada, que está "salva" desses "pecados". Por esse motivo, apesar do arrependimento, não se sente mais constrangida. "Um vaso novo eu sou. Agora é orar e vigiar", completou.

Carla Perez

A famosa dançarina do É o Tchan foi capa da Playboy quatro vezes: em 1995, 1998, 2000 e 2001. Em entrevista de 2008 ao site Ego, a "loira do Tchan" contou que se arrependia das fotos porque, na época dos ensaios, não tinha "consciência cristã".

Depois que me tornei uma mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Na verdade, me arrependo por não ter a consciência cristã antes. Me arrependo, por exemplo, de ter posado para a Playboy Carla Perez