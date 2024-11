Vanessa confronta Flor, mas leva invertida: 'Você não gosta de trabalhar'

Flor: "É o que eu acho. Você fica chateada, mas é o que eu acho".

Vanessa: "O que você acha é só a sua opinião".

Flor continuou argumentando contra Vanessa, falando que ela "correu para o time adversário" quando teve um desentendimento com aliadas. Vanessa disse que "não adianta ficar aqui" e se retirou do local. Flor continuou detonando Vanessa para Babi Muniz e Flora Cruz, afirmando que Vanessa não contribui na cozinha, não ajuda ninguém no trato dos animais quando está na Baia, que tentou "vender" voto e que não sabe lidar com rejeição,

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

