Sacha tenta explicar grito para Flora, mas peoa rebate: 'Não justifica'

Sacha: "A gente estava no meio de uma gritaria!".

Flora: "E, se eu falar com você com educação, você vai me ofender? Eu falei com você na educação!".

Sacha: "Eu estou sendo xingado de tudo. Que eu sou filho da p*ta, que não tenho família. Aí tá no meio de uma gritaria, eu discutindo com o cara [Zé], e você fala: 'Sacha, não fala de pai'. Por que você não fala pra ele?".

Flora: "Sacha, eu falar 'não fala de pai' te dá o direito de gritar comigo? Eu não quero saber de Zé Love! Você gritou comigo".

