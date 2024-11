Zé e Sacha trocam gritos em A Fazenda: 'Seu lugar é num manicômio'

Sacha: "E contra a minha também, três vezes neste final de semana".

Gizelly: "Não, ele tentou se matar".

Sacha: "Ele tentou me matar três vezes este final de semana".

Gizelly: "Tá. Quando você falou dele, eu fiquei mal. Me colocou no chão. Se não fossem remédios, eu não estaria aqui. Eu fui no psiquiatra e fiz tratamento".

As câmeras, então, cortaram e passaram a mostrar o quarto vazio por alguns minutos. Ao retornar para a dinâmica, Zé e Sacha estavam aos gritos.

Sacha: "Ele [Zé] só não está tentando agredir as pessoas porque está sedado. Porque ele tá tomando remédio seis vezes por dia e estava muito doido para me provocar. Inclusive, ele também falou do meu remédio, o CBD".