Zé Love se irrita e treta aos gritos com Yuri em A Fazenda: 'Puxa-saco!'

Yuri: "Você é podre! Boca podre! Vai fazer isso na sua casa, não aqui, palhaço!".

Zé: "Você é conhecido como bobo da corte! Você não sabe nem falar de você!".

Yuri: "Fui falar da casa! Babaca! O que pensam aqui dentro, eu não estou nem aí. Quero saber é do que pensam lá fora. Você pode fazer o que quiser, o que me julga são as pessoas lá fora".

Zé: "Você um f*dão! Você voltou da Roça, né? Você é f*dão, né?".

Yuri começou a chamar Zé Love de "Zé Lúcifer", e o ex-atleta o acusou de repetir as falas de Sacha. Yuri também apontou que Zé usa fatos da vida pessoal das pessoas, como a profissão, para atacá-las. O ex-atleta rebateu que teria sido chamado de louco porque toma remédios para saúde mental.