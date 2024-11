Lexa explica 'demora' para anunciar gravidez: 'Senti tanto medo de perder'

Lexa comentou a complexidade dos primeiros meses de gestão — para qualquer mulher: "Só que eu não contei para ninguém, fiquei quieta. Porque esse início é muito complicado. Quem tá grávida ou já ficou grávida sabe o quanto esses três primeiros meses são complexos e a gente fica com muito medo".

Sem entrar em detalhes, Lexa disse que o sentimento de medo era maior devido à possibilidade de perder o bebê: "É uma fase muito difícil. Nunca senti tanto medo na minha vida, medo de perder [o bebê], muito medo. Quando eu vi criado ali [o feto] eu me tornei mãe já. Foi automático esse sentimento"

Lexa também disse que entrou no segundo semestre da gravidez e que vai voltar a falar do assunto com as seguidoras, especialmente as "gravidinhas".