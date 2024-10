Lexa anuncia gravidez do primeiro filho com Ricardo Vianna

Famosos celebraram a gravidez. Anitta comentou: "Titia já tá programando as férias infantis na Disney". "Eu sei o quanto era seu sonho! Deus é perfeito!", comentou Bianca Andrade.

Lexa e Ricardo Vianna ficaram noivos no início do ano, na Noruega. O pedido foi feito na neve, com a aurora boreal de fundo.