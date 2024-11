Na Hora do Faro, Camila confirma que foi 'interesseira' e revela estratégia

Camila foi a sexta eliminada de "A Fazenda 16" (Record). Durante sua participação na Hora do Faro, gravada nesta sexta-feira (1º), ela confessou que sua aproximação com Zé Love na reta final do programa foi por interesse.

Nos momentos finais de Camila no programa, ela ficou mais próxima de Zé Love, um dos favoritos da edição. Mesmo assim, ela acabou sendo eliminada do programa. Na Hora do Faro, ela avaliou o peão como "estrategista, agressivo e egoísta". O colunista de Splash Chico Barney, que acompanhou a gravação do Hora do Faro, fez coro.