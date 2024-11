Lucas Buda assume novo romance após divórcio: 'Que Deus abençoe a gente'

Joyce é manauara, tem 26 anos, é empresária e está cursando veterinária. Atualmente eles moram em cidades diferentes, mas Buda disse que a distância não atrapalhou o romance.

Buda inclusive revelou que tem vontade de se mudar para o norte do país para ficar mais perto da amada. "Eu tenho pretensão de morar lá no final do ano agora. A gente não vai morar junto ainda, mas é para poder juntar as duas coisas, tanto o relacionamento quanto os trabalhos, que tem aparecido bastante pela região norte", revelou.