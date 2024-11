Gizelly revela medicação que Sacha usa para ansiedade; entenda o que é CBD

Babi questiona o que é a medicação e a ex-BBB explica que é "extrato de cannabis". O canabidiol é uma das substâncias encontradas na flor do gênero cannabis.

"Sério? Por que ele toma isso?", questiona a ex-Panicat.

"Porque tira a ansiedade", revela Gizelly. O canabidiol pode ser usado no tratamento de ansiedade, mas é necessário avaliação e prescrição médica para iniciar a medicação. No Brasil, a Anvisa libera o tratamento com canabidiol para 12 tipos de doenças, mas não é permitida a plantação, sendo necessária sua importação.

