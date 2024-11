Nem Paolla nem Débora Bloch: Leão detona elenco de remake de Vale Tudo

O apresentador Dieguinho concordou com a opinião do colega e levantou discussão sobre a nova versão da novela, que irá ao ar cerca de 36 anos depois da versão original.

Acho que ambas (tanto Debora Bloch quanto Fernanda Torres) fariam brilhantemente o papel da Odete, pelo que eu já li e pelo que já vi da personagem. Agora, vamos ver como será essa versão contemporânea da novela. Pelo que já falaram, essa novela não será muito parecida com a versão original. E as chances de você fazer um remake, e de não acertar, não melhorar, é muito maior de você fazer um remake de algo que já foi muito bom. Pantanal fugiu da curva.

Dieguinho

Essa novela é um perigo maior. Ela tinha muito a ver com aquele momento do Brasil. Até o nome (Vale Tudo) é como o Brasil estava. E aí veio a Constituição de 1988. Então, por isso, a novela foi escrita, muito baseada naquele momento do país. Então, adaptar a trama para hoje -- já que o país mudou, mas não mudou tanto -- é muito delicado. Acho que a [autora] Manuela Dias é uma mulher inteligente, capaz de conseguir fazer essa transformação.

Leão Lobo.

Quem estará em Vale Tudo?

Durante o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano, a Globo anunciou parte do elenco do remake de "Vale Tudo", que tem previsão de estreia para 31 de março.