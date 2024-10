'Vale Tudo': conheça os atores confirmados no elenco do remake

Durante o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano, a Globo anunciou parte do elenco do remake de "Vale Tudo", que tem previsão de estreia para 31 de março do ano que vem.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Taís Araújo

Já confirmada anteriormente pela Globo, Taís Araújo será Raquel. A grande protagonista de "Vale Tudo" foi vivida por Regina Duarte na primeira versão.