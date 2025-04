Festa, documentário e show: a programação da Globo para os 60 anos do canal

Tati Machado na gravação do Vídeo Show em comemoração aos 60 anos da Globo Imagem: Manoella Mello/Globo

No sábado, dia do aniversario, a celebração começa no Bom Dia, Sábado e vai até o Altas Horas, passando por uma edição inédita do Video Show, com Angelica, e pelo último capítulo da atual novela das 19h, "Volta por Cima". O É de Casa será responsável por cortar o bolo.

Todos os quadros do É de Casa vão estar voltados para a história da Globo. Por exemplo, todos os quitutes servidos para os nossos convidados no dia tem a ver com alguma novela: os pastéis da Dona Jura, de 'O Clone'; o hot dog do Félix, de 'Amor à Vida'; e os sanduíches naturais de Raquel Acioli, de 'Vale Tudo'. Os convidados são personalidades importantes da teledramaturgia, do jornalismo e do esporte.

No dia seguinte, domingo, 27 de abril, o esporte faz sua celebração com show de Belo e pré-jogo maior antes da disputa Flamengo x Corinthians. O Domingão vai homenagear os programas de auditório e nomes como Silvio Santos, enquanto o Fantástico exibirá uma nova abertura. Documentário sobre a jornalista Glória Maria (1949-2023) também ganhará as telinhas.

Quando acabar o Fantástico, ninguém vai dormir, porque domingo é dia de glória, e a Globo vai estrear a série documental sobre Glória Maria. É o primeiro episódio de uma série de quatro episódios produzidos pelo jornalismo da Globo. O nosso tributo é uma forma de revisitar o legado da Glória Maria para televisão brasileira.

