Volta por Cima hoje (31): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

A reação de Tati (Bia Santa) ao ver Jin (Allan Jeon) vai dar muito o que falar. Veja seguir o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (31) em "Volta por Cima" (Globo):

O que vai acontecer

Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza.