De discurso de eliminação a briga com ator: as polêmicas de Tiago Leifert

Tiago Leifert, 44, foi criticado por Bruno Gagliasso, 42, após opinar sobre a ausência de Vini Jr. no Bola de Ouro 2024. Ocasionalmente, o ex-apresentador se vê envolto em polêmicas. Relembre:

Morte de Gabriella Anelli

Gabriela Anelli, 23, torcedora do Palmeiras morta em confusão antes do clássico contra o Flamengo Imagem: Reprodução/Redes sociais

O apresentador "justificou" a morte da torcedora do Palmeiras, que foi atingida por um pedaço de vidro no pescoço em frente ao Allianz Parque. Leifert disse que, por ser de torcida organizada, Gabriella "assumiu o risco" de morrer. Após as críticas, ele se desculpou pela fala.