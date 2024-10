Exclusivo: Equipe de Fernanda revela se tomará medidas legais contra Sacha

Eduardo Graboski, assessor da modelo, conta que Fernanda contratou um novo advogado para avaliar todas as questões sobre A Fazenda e analisar cada situação em particular. "Portanto não há qualquer ação movida por ela nesse sentido", explica a nota. Ele finaliza explicando que agora a prioridade da sua cliente é cuidar da saúde mental e família, resolver pendências pessoais e retomar seu trabalho.

Fernanda desistiu do reality rural ao dizer que se sentia injustiçada pela equipe do programa. Ela alegou que havia sido empurrada por Sacha Bali durante uma discussão generalizada, mas a produção analisou as imagens e concluiu que não houve sinais de violência contra a peoa. Após o anúncio de que não haveria a expulsão de Bali, Fernanda desistiu do programa e disse que tomaria medidas legais fora da casa contra o rival no jogo.

Ao sair do jogo por escolha própria, Fernanda deverá pagar uma multa para a emissora, no valor do cachê pago pela Record ao entrar no reality. A ex-peoa também não deverá ser receber pelos merchandisings feitos no confinamento e outros prêmios recebidos no jogo.

