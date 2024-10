'Calado é um poeta': entenda por que Bruno Gagliasso detonou Tiago Leifert

VEJA: Tiago Leifert afirma que Vini Jr. deveria ter comparecido na cerimônia da Bola de Ouro:



"Você deveria ter ido lá, peito estufado e olhar no olho dos jornalistas que votaram. Se você tivesse ido você teria sido o campeão moral." pic.twitter.com/YRCkcyqcpm -- CHOQUEI (@choquei) October 29, 2024

Vini relacionou a derrota à sua luta contra o racismo. O jogador foi alvo de diversos ataques racistas ao longo dos últimos anos na Europa.

Leifert foi criticado pela fala sobre Vini, e Gagliasso foi um dos críticos. "P**a que pariu. Calado é um poeta", comentou o ator na publicação da página @seremosresistencia no Instagram.

Comentários de Bruno Gagliasso Imagem: Reprodução/Instagram/@seremosresistencia

Gagliasso apoiou a decisão do jogador. "Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas", escreveu o artista no X.