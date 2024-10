Diana é a única que consegue mudar a vida de Dhu em 'Mania de Você'

Ao saber o que Robson fez, Diana decide agir e recebe Dhu em sua casa. A mãe de Bruna (Duda Batsow) tem uma conversa intensa com a confeiteira.

Para ajudar Dhu, Diana diz que vai falar com Viola (Gabz) sobre o talento dela para produzir sobremesas. Essa será uma atitude crucial para que a vida da mulher lutadora consiga dar a volta por cima.

Viola aceita a sugestão da esposa de Hugo e convoca Dhu para uma entrevista no restaurante. No teste para apresentar seus dotes culinários, a mãe de Iarley se destaca muito e acaba conquistando uma vaga no local.

Viola (Gabz) vai dar um emprego a Dhu (Ivy Souza) em 'Mania de Você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Influenciada por Diana, Dhu toma uma decisão drástica em sua vida pessoal. Agora com carteira assinada e mais empoderada, a confeiteira enfrenta Edmílson (Érico Brás), seu marido folgado.

Dhu avisa Edmílson que só volta para casa quando ele não estiver mais morando lá. Isso marca um recomeço na vida de Dhu, algo que deve aliviar as críticas do público para o seu núcleo. Os telespectadores vinham reclamando bastante da submissão excessiva da doceira e também da incoerência dela conseguir manter a casa sozinha.