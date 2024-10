A Fazenda 16: Gizelly critica Vanessa fugir de prova: 'Tá num spa'

Enquanto Gizelly prepara o almoço de A Fazenda (Record), ela e Zé Love conversaram sobre o jogo de Vanessa e as possibilidades da roça desta quinta-feira (31).

O que aconteceu

Com a vitória de Luana como Fazendeira, os peões falaram sobre o poder vindo da Prova de Fogo. De acordo com as regras do jogo, os peões sorteados na semana anterior, não podem competir novamente na semana seguinte. "Minha amiga não quer ir", diz Love em tom de deboche sobre Vanessa. "Não sei que medo é esse."

"Todo mundo vai", responde Gizelly. "Mas é isso tá num spa."