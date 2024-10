Horário nobre: quanto custa patrocinar e anunciar na novela das 9 em 2025?

O canal oferece outros formatos de patrocínio que garantem aparições, mas são mais enxutos e baratos. A cota chamada "Conteúdo" varia entre quatro cotas de R$ 4,6 milhões por mês a até duas cotas R$ 28,5 milhões por ano.

É possível fechar parceria com cada filiada ou afiliada em patrocínios locais, garantindo a aparição nos comerciais "Você Está Assistindo". O valor varia em cada um dos 123 mercados locais, conforme o tamanho populacional e a audiência.

Descontos

Segundo fonte do mercado ouvida pela reportagem, é comum haver desconto nos valores praticados pela tabela comercial. Os descontos ocorrem pelo tamanho do investimento global, ou seja, se uma marca adquire mais de um projeto comercial ao mesmo tempo, como novela, futebol e BBB, pode ter um desconto maior do que a outra que compra apenas um projeto comercial.

Além do volume do investimento, o percentual de desconto pode variar de acordo com a indústria. Por exemplo, normalmente, a indústria de varejo tende a ter descontos mais altos que a indústria de bens de consumo. Essa é uma característica do mercado de mídia, apontou para Splash.

Fila de novelas

"Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista para 31 de março de 2025, tendo 173 capítulos. O remake da trama de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1988, vai substituir "Mania de Você" e deve ficar no ar até 17 de outubro. Autora promete fazer alterações nos personagens e nos diálogos para atualizar a trama ao Brasil de hoje.