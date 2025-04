Quem vai ficar com a mala roubada de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'?

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo", um personagem vai ficar milionário com a mala cheia de dinheiro roubado de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O que vai acontecer

Após a morte de Rubinho (Júlio Andrade), as malas do jatinho de vilão foram parar em destinos trocadas. César (Cauã Reymond), que pegou uma carona no avião, acaba roubando uma mala do local.