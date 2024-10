Jade Picon participa de sua segunda novela das nove na Globo

Em 'Mania de Você", Picon apareceu interpretando ela mesma. Jade surgiu em um evento realizado pelo restaurante onde Viola (Gabz) trabalha.

Na cena, Jade Picon encontra com Michele (Alanis Guillen) e com a chef de cozinha. A irmã de Ísis (Mariana Ximenes) diz que é fã da influenciadora e as três tiram uma selfie juntas.

A participação de Jade na novela das nove ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Que participação linda, serviu muitooo!! Jade Picon se supera cada dia mais", comentou um fã no X (antigo Twitter). "A Jade Picon simplesmente linda participando de 'Mania de Você'", disse outro.

O perfil do Gshow no X (antigo Twitter) fez uma brincadeira envolvendo Ari, o personagem de Chay Suede, que também está em "Mania de Você", na novela "Travessia". "Tomara que a Jade Picon conte o que ela passou com o Ari", brincou.

tomara que a @jadepicon conte o que ela passou com o Ari #ManiaDeVocê pic.twitter.com/0TayQVPBOI -- gshow (@gshow) October 15, 2024