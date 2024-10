Cota publicitária de Ana Maria para BBB supera a de Patricia Poeta; veja

O valor total para as marcas no programa de Ana Maria —R$ 27.110.955— é quase 50% maior que o de Poeta —R$ 13.670.784. Esses valores refletem apenas às cotas de patrocínio extras ligadas ao reality e não engloba outros acordos que os programas matinas da Globo possam ter. Ambos são líderes de audiência em suas faixas de horário, marcando entre 6 e 7 pontos em São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na Grande São Paulo.

Patricia Poeta durante apresentação do Encontro Imagem: Reprodução/TV Globo

Cotas de patrocínio para o BBB 25

Cota Big custa R$ 124.097.814 e permite a presença do anunciante em todos os canais e plataformas envolvidos na cobertura e repercussão do reality. Anunciante tem espaços exclusivos como: Plantão BBB, sete entregas com garantia de patrocínio à Prova de Resistência; presença no Globoplay com segmentação para o público-alvo da marca; estudo Brand Lift Study para compreender o impacto das campanhas; e presença em um quadro mensal com creators repercutindo os acontecimentos do reality show.

A cota Camarote custa R$ 95.108.802. Os anunciantes têm presença no envelopamento do especial das 25 edições do programa e ações de performance e out-of-home (OOH) pensados para acompanhar a jornada do consumidor.

A cota Brother custa R$ 24.540.331. A emissora garante alcance e visibilidade em momentos chave do programa.