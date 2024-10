Qual é o final secreto de Blandina em 'No Rancho Fundo'?

O que vai acontecer com Blandina no capítulo final de 'No Rancho Fundo'? Isso é o que muitos telespectadores da novela das seis querem saber nesta última semana de exibição.

O que vai acontecer?

Blandina terá um final que merece após inúmeros planos e arapucas, em sua maioria mal sucedidos. A personagem de Luisa Arraes primeiramente será desmascarada a respeito do sequestro de Primo Cícero (Haroldo Guimarães) no capítulo desta quarta-feira (30).

A penalização de Blandina, porém, ocorre somente a partir de quinta-feira (31). Apesar de todos descobrirem seu envolvimento no último crime da novela, o castigo vem nos instantes finais da trama.