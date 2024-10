Brasileira com a 'pior dor do mundo' recebe ameaças

Carolina Arruda, 27, brasileira que convive há 11 anos com neuralgia do trigêmeo bilateral, uma condição rara e extremamente dolorosa, considerada "a pior dor do mundo", fez um desabafo.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (29), a jovem fez um relato no perfil do Instagram sobre ameaças de morte que vem recebendo. "Eu convivo com uma dor física insuportável todos os dias, com desafios de saúde que seriam suficientes para qualquer pessoa. Mas eu ainda tenho que lidar diariamente com ameaças de morte. Eu recebo ameaças de morte simplesmente por estar aqui, compartilhando minha vida e tentando ajudar outras pessoas", iniciou Carolina.

Ela lamentou a hostilidade que sofre diariamente. "Esse é o lado obscuro da internet. O ambiente online tem adoecido mentalmente muita gente. Pessoas que entram aqui expostas, vulneráveis e que acabam tendo que enfrentar o peso das mensagens de ódio, hostilidade e ameaças diárias".