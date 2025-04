Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, é velada no Rio

Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, está sendo velada hoje no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Amigos e familiares se despedem da Cristina. Ela morreu aos 74 anos.

Cristina é filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, autor do clássico "Raízes do Brasil", e de Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda. Ela é irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda.