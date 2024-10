Esperança cai para trás ao ver Primo Cícero vivo em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quarta-feira (30) de "No Rancho Fundo" (Globo), Esperança (Andrea Bak) cairá para trás ao ver que Primo Cícero (Haroldo Guimarães) está vivo após o atentado no qual ela esteve envolvida.

O que vai acontecer

Com a descoberta de que o caixão está vazio, Padre Zezo (Nenego Lira) encerrará o velório. Permanecerão local apenas Esperança, Fé (Rhaissa Batista) e Caridade (Clara Moneke).