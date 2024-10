Equipe jurídica de Sacha se pronuncia após ameaças: 'Estamos atentos'

O perfil oficial de Sacha Bali no Instagram se pronunciou na noite de terça-feira (29) sobre as recentes críticas e ameaças que o peão tem sofrido de outros participantes em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em uma publicação no Instagram, eles tranquilizaram os fãs dizendo que há uma equipe jurídica por trás da conta. "Nós da equipe do Sacha contamos com a melhor equipe jurídica que um peão poderia ter. Se tranquilizem: estamos atentos e respaldados".

A equipe reconheceu que a Fazenda é "um jogo, uma brincadeira", que "mexe com os ânimos dos seus jogadores".