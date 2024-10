Peões avaliam desistências e Luana diz temer andar sozinha pela casa

"Descredibilizando o programa. O José Love falou assim: 'F***-se o programa, já que vocês não respeitam ninguém, já que não tem regra aqui'", relata Sacha.

Luana reflete que eles precisam mostrar durante a formação de roça, no programa ao vivo, como eles se sentem oprimidos no reality. "A gente não pode chegar lá com discurso de que estamos sendo oprimidos e ficar interrompendo eles na hora que forem falar, porque será contraditório. O que está acontecendo é uma opressão."

Sacha incentiva Luana a relatar para o público que está com medo de andar pela casa e sofrer retaliação: "Luana, fala que a gente tem que ficar te acompanhando".

"Mas eu tô! Eu não quero nem ir ao banheiro. Tô me segurando o tempo todo. Fiquei me segurando um tempão no quarto e só fui quando eles saíram todos pro negócio da Betano", concorda. " Nem na época que eu era criança e sofria bullying, eu passei por isso! Eu não tô bem, não. Tá horrível. Parece que a gente é 4 assassinos!"

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram @floracruzoficial Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Eduardo Martins / AgNews Juninho Bill Reprodução/Instagram Luana Tárgino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Reprodução/Record Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

LIVES