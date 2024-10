Deborah Secco posa de biquíni e anuncia: 'Vem coisa boa por aí'

Deborah Secco, 44, compartilhou em suas redes sociais registros de uma viagem a Itacaré, no litoral da Bahia.

O que aconteceu

Vestindo um biquíni preto, a atriz posou 'frente e verso' e não economizou na sensualidade. "Vem coisa boa por aí", anunciou ela, na legenda do vídeo publicado no Instagram, com o hit "A Beleza é Você, Menina", do cantor Bebeto, como trilha sonora.

Nos comentários do post, não faltaram elogios à beleza e ao charme de Deborah. "É 'perfeita' que fala, né?", derreteu-se uma seguidora da atriz. "Impecável", concordou outra. "A musa mais linda", definiu ainda uma terceira.