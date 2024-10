Chico: a la Neymar, Fernanda faz versão de 'errei, fui moleque' pós-Fazenda

Chico Barney então traçou uma comparação entre a mensagem de Fernanda e a carta aberta escrita por Neymar a Bruna Biancardi, após rumores de traição, em 2023. Na época, a ex-Fazenda alegou que ficou com o jogador na véspera do Dia dos Namorados e divulgou prints do que seria uma conversa entre os dois.

Sabe o que me lembrou? Esse texto me lembrou aquela vez que o Neymar falou: 'Errei, fui moleque'. É verdade. Ela se inspirou ali. Ela conhece bem o jogador, né? Até cita o jogador ainda no post.

Quem é Fernanda Campos?

Fernanda Campos em A Fazenda Imagem: Reprodução/Playplus

A modelo de 27 anos é mineira e dona de perfis de sucesso em plataformas de conteúdo adulto. Ela entrou no Privacy e no OnlyFans em julho de 2023, dias depois de seu affair com Neymar vir à tona. A assinatura mensal do conteúdo custa US$ 19 (cerca de R$ 100).

Fernanda ficou conhecida ao confirmar que Neymar teria traído a namorada, Bruna Biancardi, e expôr mensagens que trocou com o atleta. Na época, Bruna estava grávida da primeira filha do casal. O atacante publicou uma carta no dia seguinte, admitindo a relação e se desculpando por trair a influencer.