Casamento inusitado quebra o último capítulo de 'No Rancho Fundo'

O último capítulo de 'No Rancho Fundo' será exibido na sexta-feira (1) trazendo algumas cenas inusitadas e até emocionantes para o público. Um dos desfechos terá um casamento muito esperado durante toda a novela.

O que vai acontecer

Será a icônica Tia Salete (Mariana Lima) que selará seu casamento com o delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel) no capítulo final de "No Rancho Fundo", segundo o jornal Extra.

A cerimônia vai acontecer na casa da família Leonel Limoeiro e as cenas já foram gravadas sob direção de Allan Fiterman.