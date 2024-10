Luana Piovani manda indireta para Virginia sobre bolsa de meio milhão

O rapaz mostra uma matéria em que a empresária teria dado colágeno em pó para a filha de 2 anos. "Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu pra já nascer tendo Instagram. A gente viu o caso da nossa pequena lá. A mudança de comportamento só por conta do uso do telefone. Pega uma malícia rápido, pega um estresse rápido. As crianças já estão estressadas sem ter nenhuma demanda emocional, psicológica de trabalho".

Ele ainda traz outra matéria, em que dizem que o filho do casal já teria 1 milhão de seguidores em sua rede social. "Não, filha, vai brincar. As crianças já nascem com perfil no Instagram. As crianças são exploradas dia e noite, mostrando tudo que elas fazem na internet. Qual criança não é engraçada, não é fofa? Então ela televisiona isso. Os babacas ficam todos idolatrando. A criança já acaba assumindo uma responsabilidade, se torna um nome conhecido no Brasil todo. Mas ela não tem consciência pra decidir que é exposta, porque ela é uma criança muito pequena".

William continua com as críticas. "Então, ai mãe, eu gosto disso. Não tem como. E já fazem publicidade Já botam a criança pra fazer associação com marca. Ó que loucura, cara. Aí essas pessoas têm marca, divulgam marca nos stories o tempo todo e não sinaliza como publicidade, porque eles driblam como se fosse parte da rotina deles, ou seja, eles indicam coisas como se fosse um café da manhã. E aí o órgão que regulamenta isso não cobra, porque passa despercebido".

O usuário apontou o assunto citando trabalho infantil. "Mas se uma mãe trabalhadora botar uma criança para trabalhar do lado dela vendendo um bolo no pote, ela está escravizando a criança, vão prender a mãe e deixar a criança na mão de algum desconhecido. Você entende como não é justo? Porque isso é trabalho infantil. Se os blogueiros ganham dinheiro para divulgar coisas, por que que uma criança está divulgando mesmo que seja com os pais do lado? Está errado. E para acabar de piorar, as páginas de fofoca estão recebendo dinheiro para divulgar esses irrelevantes na internet e ainda noticiar mais e mais a irrelevância, coisinhas que qualquer criança faz para gerar mais alienados se tornarem fãs e assim Virginia conseguiu 50 milhões de seguidores".

Ele finalizou criticando o conteúdo que as pessoas vem consumindo nas redes sociais. "Para quê? Enquanto isso, as pessoas estão consumindo conteúdo que nem um prato lava, igual o povo que ia pra porta de Deolane no presídio. Eu tô aqui, mas deixei meu filho pequeno em casa, não lavei meu prato. Pra que, gente? É loucura, é papo de maluco".